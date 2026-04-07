La Dea bendata bacia Oristano: vinti oltre 34.000€ al SuperEnalotto

La fortuna fa tappa in Sardegna nel concorso del SuperEnalotto di sabato 4 aprile 2026. Un fortunato giocatore ha centrato un ambito “5” portando a casa una vincita di 34.257,71 euro. La schedina vincente è stata giocata a Oristano, presso la rivendita “Tabacchi di Enrico Schirra” situata in via Palmas 93.
Nonostante la Sardegna festeggi questa vincita di fascia alta, il premio massimo resta ancora un miraggio a livello nazionale. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro risale infatti al 22 maggio 2025, centrato a Desenzano del Garda.
Per la prossima estrazione, prevista per la serata di oggi, martedì 7 aprile, il jackpot ha raggiunto la cifra capogiro di 145,9 milioni di euro, confermandosi tra i premi più alti in palio in Europa.
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