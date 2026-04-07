Loiri Porto San Paolo, furto in villa a Pasquetta: tre arresti

Tentativo di furto sventato dai carabinieri di Olbia durante la giornata di Pasquetta, mentre i proprietari dell’abitazione erano fuori casa. Tre persone di etnia rom sono state arrestate in flagranza nell’agro di Loiri Porto San Paolo, nel territorio della Gallura nord-orientale.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112. I militari hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a intercettare i presunti responsabili che si erano dati alla fuga nelle campagne e a bloccarli mentre erano ancora in possesso della refurtiva. Uno dei ladri è stato trovato impigliato in un cespuglio con diverse fratture.

I tre si erano introdotti all’interno dell’abitazione con l’obiettivo di compiere il furto, ma il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine ha impedito che il colpo andasse a segno. L’operazione si è conclusa con il recupero dell’intero bottino, composto da oggetti e monili di valore, successivamente restituiti ai legittimi proprietari.

Per gli arrestati sono scattati i provvedimenti di legge: due sono stati trasferiti nel carcere di Sassari, mentre il terzo è stato accompagnato all’ospedale di Olbia per ricevere cure mediche.

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