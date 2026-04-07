Tresnuraghes, la Torre di Culumbargia torna a splendere dopo il restauro

Dopo 18 mesi di interventi si sono conclusi i lavori di somma urgenza per il restauro della Torre di Culumbargia, monumento storico situato nel territorio di Tresnuraghes, in provincia di Oristano. L’opera ha consentito di recuperare una struttura che versava in condizioni di grave degrado e che risultava a rischio imminente di crollo.

L’intervento, avviato nell’aprile 2024 su iniziativa dei funzionari del Ministero della Cultura, è stato reso necessario anche a seguito delle segnalazioni del Comune, preoccupato per la sicurezza pubblica e per la tutela di un bene di grande valore storico e culturale. La torre, infatti, era da tempo in stato di abbandono.

Il restauro ha restituito al territorio un importante elemento del sistema difensivo costiero sviluppato in Sardegna a partire dal 1479, inserito in un contesto paesaggistico di rilevante pregio naturalistico e storico.

L’opera rientra nel più ampio progetto “Torri, baluardi di città e sistemi difensivi costieri (XII-XVII sec.) – Restauro, consolidamento e valorizzazione”, curato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il programma, ancora in corso, coinvolge altri importanti siti monumentali dell’Isola, tra cui lo Spazio San Pancrazio e la Torre San Pancrazio, la Torre dell’Elefante, la Torre di Sant’Elia, la Torre del Coltellazzo a Pula, la Fortezza Vecchia di Villasimius, la Torre Spagnola di Portoscuso e la Torre di Foxi a Quartu Sant’Elena.

L’intero progetto beneficia di un finanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, destinato alla conservazione e valorizzazione di strutture che rappresentano una parte fondamentale dell’identità storica e culturale della Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it