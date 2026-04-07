Monserrato, operaio investito da un muletto: ricoverato in codice rosso

Incidente sul lavoro a Monserrato, in via Del Redentore, dove un operaio è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un muletto durante le attività di cantiere.

L’uomo, di nazionalità straniera, era impegnato nei lavori per la posa della fibra ottica quando si è verificato l’incidente. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma l’impatto con il mezzo ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi.

Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, prestando le prime cure sul posto e disponendo il trasferimento dell’operaio al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Il ferito è stato trasportato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

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