Investito sulla Sassari-Ittiri, muore un 43enne: chi è la vittima

Tragedia nella notte lungo la provinciale 15, nel tratto Sassari-Ittiri, dove ha perso la vita Luigi Pala, 43 anni, residente a Sassari e originario di Usini. L’uomo è stato investito da un’auto dopo essersi fermato a causa di un guasto al proprio veicolo.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe fermata poco dopo il bivio per Usini, con l’auto in panne. Nel tentativo di chiedere aiuto, avrebbe attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo. L’impatto è stato estremamente violento: il 43enne è stato sbalzato sull’asfalto, riportando traumi fatali.

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Luigi Pala lavorava come meccanico in un’officina e da circa un anno si era sposato. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie e l’intera comunità di Usini.

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