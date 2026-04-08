Sennori, il Comune concede le sedi a 10 associazioni

Accordo importante a Sennori tra l’amministrazione comunale e 10 associazioni culturali, sociali e sportive del territorio. L’intesa prevede la concessione di locali pubblici da destinare a sedi legali e operative, in cambio dell’erogazione di servizi rivolti alla comunità.

Le convenzioni, della durata triennale e rinnovabili, sono state siglate con le associazioni Il Lentischio, Sos Femminedos, Janas, Gruppo folk Città di Sennori, Coro polifonico Città di Sennori, Coro voci bianche NextGen, Banda musicale Città di Sennori, Gigantes, Pro Loco Sennori e Sardegna Emergenza.

Il percorso che ha portato alla definizione degli accordi è stato lungo e articolato: gli uffici comunali hanno effettuato una ricognizione approfondita del patrimonio immobiliare, stimando il valore degli spazi disponibili. Sulla base di queste valutazioni sono stati determinati i canoni figurativi e, di conseguenza, i servizi richiesti alle associazioni.

Le attività offerte alla cittadinanza saranno diversificate in base alle specificità di ciascuna realtà coinvolta. Le associazioni culturali, ad esempio, organizzeranno eventi e spettacoli gratuiti, mentre realtà come Sardegna Emergenza garantiranno supporto sanitario e assistenza durante manifestazioni pubbliche.

“Siamo arrivati a una soluzione che porta vantaggi reciproci alle associazioni, che hanno bisogno di una sede, e alla comunità, che potrà usufruire di una serie di servizi”, commenta la consigliera con delega alla Cultura, Turismo e Attività produttive, Elena Cornalis.

“Con grande impegno degli uffici comunali, abbiamo adottato un sistema innovativo di convenzioni, secondo una politica di azioni che risponde nel concreto, con atti di alto valore sociale, a quelle che sono le esigenze del territorio”, spiega il sindaco Nicola Sassu. “Da una parte si dà una attesa risposta alle associazioni, mettendo loro a disposizione le agognate sedi per svolgere al meglio le attività, dall’altra, con uno scambio equo, si valorizza il patrimonio immobiliare del Comune e si offrono ai cittadini dei servizi indirizzati a migliorare sia la qualità di vita dell’intera comunità, sia l’immagine di Sennori”.

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