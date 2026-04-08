Cagliari, tenta di scassinare un’auto in viale Sant’Avendrace: arrestato

Intervento dei Carabinieri nella notte a Cagliari, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. L’episodio è avvenuto nel corso di un servizio di pattugliamento della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina.

I militari, transitando in viale Sant’Avendrace, hanno notato il soggetto mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di un’auto parcheggiata. L’uomo era intento ad armeggiare sul veicolo, circostanza che ha fatto scattare immediatamente il controllo.

L’intervento tempestivo ha permesso di interrompere l’azione delittuosa prima che potesse essere portata a termine. Durante la perquisizione personale, il 53enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una pinza e di una chiave inglese, ritenuti strumenti idonei allo scasso e quindi sequestrati.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto negli uffici dell’Arma, dove è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

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