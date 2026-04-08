San Teodoro, tentata rapina a una tabaccheria: 35enne in manette

Arrestato a San Teodoro il presunto autore della tentata rapina in tabaccheria del 19 marzo. Il 35enne è stato incastrato dalle telecamere e portato in carcere

Si è conclusa con l’arresto la vicenda della tentata rapina che, lo scorso 19 marzo, aveva scosso il centro di San Teodoro. I Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto l’autore dell’assalto ai danni di una tabaccheria del paese.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il rapinatore era entrato in azione in serata, presentandosi nel locale con il volto travisato e indossando guanti per non lasciare impronte. Per intimidire il personale, l’uomo aveva simulato di impugnare una pistola tenendo la mano sotto il giubbotto, minacciando il commesso affinché gli consegnasse l’incasso della giornata. Tuttavia, la pronta reazione dei dipendenti aveva colto di sorpresa il malvivente, costringendolo a desistere e a fuggire precipitosamente a mani vuote.

Le indagini si sono concentrate immediatamente sull’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio e sulle testimonianze raccolte sul posto. Incrociando i dati fisici e l’abbigliamento del sospettato con i profili dei soggetti già conosciuti dai militari, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del 35enne. Su disposizione del GIP del Tribunale di Nuoro, l’uomo è stato prelevato dalla sua abitazione la scorsa settimana e trasferito presso la casa circondariale di Badu ‘e Carros.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it