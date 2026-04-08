Arbitro Cagliari-Cremonese, designato Doveri: tutti i precedenti con i rossoblù

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Fontani, IV uomo Marinelli, al Var Giua e Assistente Var Mazzoleni

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il match di sabato 11 aprile alle Unipol Domus tra Cagliari e Cremonese sarà diretta dal sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Fontani, IV uomo Marinelli, al Var Giua e Assistente Var Mazzoleni.

L’ultimo precedente tra Doveri e il Cagliari risale al 27 dicembre 2025 quando la squadra di Pisacane si impose in trasferta per 2-1 sul campo del Torino. In totale sono 27 i precedenti tra i rossoblù e l’arbitro Doveri, in cui il bilancio complessivo recita: 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte in tutte le competizioni.

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