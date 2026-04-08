Cagliari baciata dalla fortuna al SuperEnalotto: un “5” da oltre 16.000€

Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 7 aprile 2026, un giocatore ha centrato un prezioso “5” aggiudicandosi un premio di 16.789,62 euro. La schedina fortunata è stata convalidata a Cagliari, presso la storica Tabaccheria “Marchi” situata in viale Diaz 31, a pochi passi dal centro cittadino.
Sebbene la vincita cagliaritana porti una ventata di ottimismo nell’Isola, il premio di prima categoria continua a sfuggire. L’ultimo “6” (da 35,4 milioni) risale ormai a quasi un anno fa, precisamente al 22 maggio 2025.
Questa assenza di sestine vincenti ha spinto il montepremi a livelli stellari: per l’estrazione di domani, giovedì 9 aprile, il jackpot raggiungerà i 146,7 milioni di euro. Una cifra che rappresenta attualmente il premio più alto in palio in tutto il mondo.
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