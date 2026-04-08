Tragedia sulla Sassari-Ittiri: disposta l’autopsia sul corpo della vittima

Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Luigi Pala, operaio sassarese di 43 anni, nella tarda serata di ieri, 7 aprile. L’incidente si è consumato intorno alle 23:00 lungo la Strada Provinciale 15, il tratto che collega Sassari a Ittiri. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Sassari, l’uomo era sceso dalla propria vettura, ferma a bordo strada probabilmente a causa di un guasto meccanico.

Nel tentativo di attraversare la carreggiata, Pala è stato travolto da un’auto che sopraggiungeva in quel momento. Il conducente del mezzo, nonostante l’immediato tentativo di frenata, non sarebbe riuscito a evitare l’impatto, reso inevitabile dalla scarsa visibilità notturna. L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Avis di Uri, i Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma, ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare: l’urto è stato fatale.

La Procura di Sassari ha avviato un’indagine per omicidio stradale, atto necessario per procedere con gli accertamenti tecnici. L’auto coinvolta nell’investimento è stata posta sotto sequestro, mentre la salma di Luigi Pala è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale. Nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per confermare le cause del decesso e fornire elementi definitivi alla ricostruzione dei Carabinieri.

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