Surriscaldamento Sardegna, temperature sopra la media climatica: aumento di 1,3°

Il Rapporto Meteo e Clima 2025 pubblicato dal Dipartimento Meteoclimatico di ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna) delinea un quadro inequivocabile: il cambiamento climatico in Sardegna non è più un’ipotesi statistica, ma una realtà strutturale. I dati, estratti dalla Rete Unica Regionale di Monitoraggio e dalla Rete Fiduciaria di Protezione Civile, mostrano un’Isola caratterizzata da temperature costantemente al di sopra della media storica 1981–2010.

Nel corso del 2025, le anomalie termiche si sono consolidate con un incremento di +1,3 °C per le massime e +0,8 °C per le minime. Il picco più allarmante è stato registrato a giugno, che ha segnato uno scostamento eccezionale di +4,1 °C rispetto alla norma, rendendolo uno dei mesi più caldi della storia recente.

Oltre al calore, il rapporto evidenzia una mutazione nella dinamica dei fenomeni:

Precipitazioni Irregolari: Non cala necessariamente la quantità totale annua, ma cambia la distribuzione. Le piogge sono sempre più concentrate in eventi brevi e violentissimi, aumentando il rischio idrogeologico.

Innalzamento del Livello del Mare: Un dato che minaccia direttamente le aree costiere e le zone umide della regione.

Instabilità Definita: La serie storica mostra che, dopo il periodo “freddo” degli anni ’60-’70, il superamento della soglia iniziato nei primi anni 2000 si è trasformato, dal 2022, in una fase di crescita costante delle anomalie.

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