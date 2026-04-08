Sanità, approvato Piano Regionale contro il sovraffollamento nei Pronto Soccorso

La Regione Sardegna ha varato il nuovo Piano regionale per la gestione del sovraffollamento nei Pronto Soccorso, un documento strategico che punta a superare la logica degli interventi emergenziali per adottare un approccio strutturale. La Presidente Alessandra Todde ha sottolineato come la criticità dei reparti d’urgenza sia il sintomo di uno squilibrio dell’intero sistema, risolvibile solo attraverso una riorganizzazione complessiva dei percorsi di cura e una maggiore integrazione tra le strutture ospedaliere e i servizi sanitari distribuiti sul territorio.

Il modello adottato si basa su una visione integrata dell’assistenza che interviene lungo tutto l’iter del paziente, partendo dal rafforzamento della fase di ingresso (input). L’obiettivo è potenziare la rete territoriale per intercettare precocemente i bisogni di salute, evitando che il Pronto Soccorso diventi l’unico punto di accesso per patologie che potrebbero essere gestite in contesti meno critici, alleggerendo così la pressione iniziale sulle strutture d’urgenza.

Parallelamente, il piano agisce sulla gestione interna (throughput) e sulla fase di uscita (output), ottimizzando l’utilizzo dei posti letto attraverso la figura del bed management. Migliorando il governo dei percorsi intraospedalieri e rendendo più fluide le procedure di dimissione e di continuità assistenziale, si punta a liberare rapidamente le risorse necessarie per i nuovi ricoveri, garantendo ai cittadini sardi risposte più tempestive, appropriate e sostenibili.

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