Cagliari, negli ultimi 5 anni seconda squadra italiana per utilizzo dei giovani

Il futuro del calcio italiano passa per il coraggio di schierare i giovani, e in questo ambito il Cagliari si conferma una delle realtà più all’avanguardia del panorama nazionale. Secondo l’ultima analisi dell’Osservatorio CIES, che ha monitorato l’utilizzo dei calciatori Under 21 negli ultimi cinque anni in 50 campionati mondiali, il club sardo si attesta come la seconda forza della Serie A per fiducia concessa ai talenti emergenti.
In cima alla classifica italiana svetta il Parma, che guida sia per percentuale di minutaggio complessivo (9,5%) sia per numero di giocatori lanciati (26, record condiviso con il Genoa).
Il Cagliari segue a brevissima distanza, occupando la seconda posizione con un solido 8,6% di minuti giocati da Under 21, coinvolgendo numericamente 24 calciatori nel quinquennio preso in esame. Il podio è completato dal Verona, con il 7,5%.
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