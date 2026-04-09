Cabras, 76enne investita mentre attraversa la strada: è in gravi condizioni

Incidente a Cabras: donna di 76 anni investita tra via De Castro e via Caprera. Trasportata in elicottero al Brotzu di Cagliari, è in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri a Cabras, coinvolgendo una donna di 76 anni che è rimasta seriamente ferita dopo essere stata travolta da un’autovettura. Il sinistro è avvenuto in pieno centro abitato, precisamente all’altezza dell’incrocio tra via De Castro e via Caprera, una zona solitamente trafficata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita dal veicolo. L’impatto è stato violento e ha sbalzato la donna sull’asfalto. È stato lo stesso conducente dell’auto a fermarsi immediatamente per prestare i primi soccorsi e a richiedere l’intervento dei mezzi di emergenza.

Sul luogo dell’investimento è giunto tempestivamente il personale sanitario del 118. Valutata l’estrema gravità del quadro clinico e la necessità di un trasferimento rapido in una struttura d’eccellenza, è stato attivato l’elisoccorso dell’agenzia Areus. La donna è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata d’urgenza in volo verso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

Gli agenti della Polizia Locale di Cabras hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nell’area ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

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