Maracalagonis, in fiamme un’auto in sosta: evitata propagazione alle abitazioni

Un incendio ha scosso la tranquillità notturna di Maracalagonis nelle prime ore di oggi, giovedì 9 aprile 2026. Intorno alle 3:00 del mattino, i residenti di via Dante sono stati svegliati dal rogo di un’autovettura parcheggiata lungo la strada. Le fiamme, alimentate dai materiali plastici del veicolo, hanno rischiato seriamente di propagarsi alle strutture abitative vicine.

La Centrale operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato immediatamente una squadra di pronto intervento sul posto. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato una situazione critica: il calore e le fiamme stavano minacciando direttamente una camera da letto di un’abitazione adiacente, la cui finestra si trovava proprio in linea con il veicolo incendiato. Grazie alla tempestività dell’intervento, l’area è stata delimitata e il fuoco è stato domato prima che potesse penetrare all’interno degli edifici.

Una volta estinte le fiamme, la squadra ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area colpita. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte. Sono stati avviati gli accertamenti tecnici di rito per stabilire l’origine del rogo e determinare se si sia trattato di un guasto meccanico o di un atto doloso. Sul posto, come da prassi, sono intervenute anche le forze dell’ordine per collaborare alle indagini.

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