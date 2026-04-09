Bosa, minacce e umiliazioni verso la moglie: arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura, prevede gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie, tra la fine del 2022 e il marzo 2026, a ripetuti episodi di violenza psicologica, minacce e umiliazioni.

In alcune circostanze, alle condotte avrebbero assistito anche i figli minori della coppia. Una situazione che ha spinto la donna a lasciare l’abitazione coniugale e a trasferirsi, insieme ai bambini, presso la casa della madre.

L’episodio più recente avrebbe segnato una svolta nella vicenda: l’uomo avrebbe scavalcato il cancello dell’abitazione dove si trovava la vittima, a Bosa, spingendola a rivolgersi ai Carabinieri della stazione locale per denunciare quanto accaduto.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Oristano, hanno consentito ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, portando all’emissione della misura cautelare nei confronti dell’indagato. Le violazioni accertate e documentate sono state ritenute sufficienti dall’autorità giudiziaria per disporre il provvedimento restrittivo.

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