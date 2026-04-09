Arzachena, pericoloso crollo in centro: calcinacci su auto in sosta

Momenti di apprensione nel centro storico di Arzachena, dove intorno alle ore 12 si è verificato il crollo di parte degli intonaci e di alcuni elementi strutturali da una palazzina in fase di ristrutturazione.

L’episodio è avvenuto in corso Garibaldi, nel cuore del paese, dove i detriti si sono riversati sulla pubblica via. Le macerie hanno coinvolto alcune autovetture parcheggiate, causando danni ma senza conseguenze per le persone.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a verificare la stabilità dell’edificio interessato dal cedimento. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso.

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