Omicidio a Bosa, 78enne ucciso in casa: fermato il figlio

Tragedia a Bosa, dove un pensionato di 78 anni, Giuseppe Pinna, è morto dopo una violenta aggressione avvenuta all’interno della sua abitazione in via Pischedda. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito più volte con un cacciavite, riportando ferite gravissime.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha trasportato l’anziano in condizioni critiche all’ospedale di Nuoro, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

I Carabinieri della compagnia di Macomer hanno fermato il presunto responsabile, Paolo Pinna, 42enne figlio della vittima, attualmente in stato di arresto presso la caserma. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche i militari del Nucleo investigativo di Nuoro, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso e dovranno chiarire il contesto familiare e i motivi alla base dell’aggressione, che ha avuto un esito drammatico.

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