Cossu, arriva la condanna per un pugno a uno steward

L’ex calciatore del Cagliari e attuale osservatore del club, Andrea Cossu, è stato condannato dal giudice di pace a risarcire uno steward colpito al volto al termine della partita tra Venezia e Cagliari del 2022, nota per il pareggio che sancì la retrocessione dei rossoblù in Serie B.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza firmata dalla giudice Nadia Santambrogio, l’episodio risale al 22 maggio di 4 anni fa. Al termine dell’incontro disputato allo stadio Stadio Pier Luigi Penzo, un addetto alla sicurezza, posizionato all’esterno dell’impianto, avrebbe festeggiato in maniera vistosa il risultato della gara proprio a pochi passi da Cossu. In quel contesto, l’ex numero 7 rossoblù si è avvicinato allo steward e, dopo averlo minacciato, lo ha colpito con un pugno alla guancia destra.

Il giudice ha disposto per Cossu una multa di 2mila euro, oltre al pagamento immediato di una provvisionale di 15mila euro a titolo di risarcimento per la vittima. A seguito dell’episodio, la Questura competente aveva già adottato nei confronti dell’ex calciatore un provvedimento di Daspo, ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per una durata di tre anni.

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