Paura a Calasetta, incendio in un appartamento: le fiamme distruggono i mobili

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 9 aprile 2026, all’interno di un appartamento situato al piano terra in via lungomare Arenzano, a Calasetta. Le fiamme hanno avuto origine in una delle camere dell’abitazione, propagandosi rapidamente agli arredi e interessando diversi ambienti della struttura.

Per domare il rogo è stato necessario un massiccio dispiegamento di forze. Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra di pronto intervento del distaccamento di Carbonia, supportata dai colleghi di Iglesias. Data l’entità dell’incendio, la centrale operativa del Comando di Cagliari ha inviato anche un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico necessario alle operazioni di spegnimento.

L’azione coordinata dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme, impedendo che il calore e il fuoco intaccassero le strutture adiacenti, scongiurando così danni ben più gravi al complesso edilizio. Una volta completato lo spegnimento, gli operatori hanno avviato le procedure di messa in sicurezza e le verifiche tecniche per valutare l’agibilità e la stabilità dell’edificio.

Fortunatamente, al momento del rogo non risultavano persone all’interno dei locali interessati e non si registrano feriti o intossicati. Sono attualmente in corso gli accertamenti per determinare le cause del sinistro.

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