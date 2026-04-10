Verso Cagliari-Cremonese, anche Giulini presente ad Assemini per l’allenamento

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane prosegue la preparazione alla delicatissima sfida di domani contro la Cremonese che tanto dirà sul proseguo del campionato, per entrambe le squadre, in ottica salvezza.
I rossoblù, in campo nella giornata di ieri nel ritiro del centro sportivo di Assemini, sono stati osservati anche dal numero uno del club Tommaso Giulini presente a bordocampo per seguire la squadra.
Questa mattina nuovo allenamento al Crai Sport Center in cui si capirà se il capitano Leonardo Pavoletti riuscirà a smaltire il problema fisico che anche nella giornata di ieri lo ha costretto a svolgere un allenamento personalizzato, almeno per strappare una convocazione visto il momento e la sfida delicata.
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