Nuove sigle targhe, Deidda: “Via libera dal Consiglio dei Ministri, ora iter rapido”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il regolamento che reintroduce le sigle identificative per le quattro province sarde ripristinate dalla riforma regionale: Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura. La notizia è stata accolta con estremo favore dall’On. Salvatore Deidda (FdI), Presidente della Commissione Trasporti della Camera, che ha definito il provvedimento come un atto di rispetto verso l’architettura istituzionale della Sardegna e un traguardo fondamentale per l’Isola.

L’introduzione delle sigle non è solo una questione di campanile, ma un passaggio necessario per la gestione dei database della Motorizzazione Civile e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che permetterà finalmente di allineare i documenti di circolazione alla reale suddivisione amministrativa del territorio regionale.

Il percorso per vedere le nuove sigle stampate sulle targhe e sui documenti non è ancora concluso. Il regolamento dovrà infatti superare le seguenti fasi tecniche:

Parere del Consiglio di Stato: verifica di legittimità del testo.

Approvazione definitiva: delibera finale del Consiglio dei Ministri.

Decreto Presidenziale: firma del Capo dello Stato e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Allineamento informatico: aggiornamento dei sistemi della Motorizzazione e del PRA per consentire le nuove immatricolazioni.

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