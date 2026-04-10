Quartu, 53enne evade dai domiciliari: scatta il secondo arresto in 10 giorni

Un incredibile caso di “déjà vu” operativo ha portato all’arresto di un uomo di 53 anni a Quartu Sant’Elena, sorpreso in flagrante violazione degli obblighi restrittivi a cui era sottoposto. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri lungo via dell’Autonomia Regionale Sarda, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intercettato il soggetto mentre passeggiava tranquillamente a piedi, nonostante la misura della detenzione domiciliare.

A rendere l’operazione degna di nota è stata la prontezza dei militari di pattuglia. Gli operanti hanno infatti riconosciuto immediatamente il cinquantatreenne: si trattava dello stesso individuo che essi stessi avevano tratto in arresto solo dieci giorni prima. Il 31 marzo scorso, l’uomo era stato infatti bloccato dopo aver sottratto un portafoglio da un’auto in sosta, venendo fermato proprio mentre tentava la fuga nelle vie adiacenti.

Nonostante il precedente arresto e l’obbligo di non lasciare la propria abitazione, l’indagato è stato nuovamente individuato in pubblica via senza alcuna giustificazione o autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Una volta accertata l’evasione, l’uomo è stato condotto presso il Comando per le procedure di rito. Su disposizione del magistrato, è stato ricollocato agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo, programmato per la mattinata odierna presso il Tribunale competente.

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