Cagliari, stanziati 25 milioni di euro per la città: ecco la ripartizione e punti chiave

Il Comune di Cagliari stanzia 25 milioni per infrastrutture, welfare e danni post-ciclone Harry. Focus su Pirri, piste ciclabili, Bastione e servizi sociali

Il Comune di Cagliari riceve un’importante boccata d’ossigeno finanziaria grazie a uno stanziamento di 25 milioni di euro, in gran parte derivanti da fondi regionali con vincolo di destinazione. Il pacchetto di interventi punta a riqualificare il tessuto urbano, potenziare i servizi alla persona e mettere in sicurezza il territorio dopo le recenti emergenze meteorologiche. La programmazione spazia dalla manutenzione delle scuole e degli impianti sportivi alla salvaguardia dei beni archeologici, come la Villa di Tigellio.

Infrastrutture e mobilità

Il piano dedica una fetta consistente di risorse alla mobilità sostenibile e alla resilienza urbana:

Sicurezza idrica a Pirri: oltre 1,1 milioni di euro per la rete pluviale, un intervento vitale per proteggere la municipalità da eventi meteorologici estremi.

Connessione ciclabile: più di 4,4 milioni di euro complessivi per collegare i quartieri Monte Mixi e La Palma, proseguendo l’itinerario lungo il canale di Terramaini verso via dei Conversi.

Litorale e sport: 1 milione per i moli di Marina Piccola e 500 mila euro per la riqualificazione della piscina comunale di via Pessagno.

Servizi sociali e Welfare

Un pilastro fondamentale del provvedimento riguarda le politiche sociali, con oltre 4 milioni di euro destinati a:

Sostegno all’autonomia degli anziani non autosufficienti.

Interventi socio-educativi per i minori e potenziamento dei centri famiglia.

Tutela dei disabili gravi e servizi di contrasto alla violenza.

Progetti di giustizia riparativa e dimissioni protette.

Emergenza post ciclone Harry

Per far fronte ai danni causati dal passaggio del ciclone Harry, sono stati stanziati 3,1 milioni di euro per ripristinare la sicurezza della città:

Verde pubblico: 1,6 milioni per la messa in sicurezza di parchi e alberature.

Lungomare: 1,3 milioni per il ripristino del Poetto e di Sant’Elia.

Solidarietà: 40 mila euro per l’accoglienza temporanea dei senza fissa dimora.

Cultura e monumenti

Infine, il piano prevede fondi specifici per i simboli di Cagliari: dal secondo lotto di viale Trieste (500 mila euro) ai lavori di somma urgenza sul Bastione di Saint Remy e nella Galleria dello Sperone (300 mila euro). Ulteriori risorse garantiranno la gestione del Teatro Sergio Atzeni e la promozione turistica della città attraverso l’apertura di beni culturali pubblici e privati.

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