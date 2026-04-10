Quartu, deposito senza requisiti igienici: sequestrate 17.000 bottiglie d’acqua

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari hanno messo a segno un importante intervento nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare cittadina. Durante un’ispezione igienico-sanitaria presso un esercizio commerciale del capoluogo, i militari hanno scoperto un locale adibito a deposito di bevande completamente abusivo, in quanto mai notificato alle autorità sanitarie competenti.

L’attività di stoccaggio avveniva in totale assenza delle verifiche prescritte sui requisiti igienici minimi. All’interno del magazzino sono state rinvenute oltre 17.000 bottiglie di acqua minerale, appartenenti a diverse marche e formati, per un volume totale stimato in circa 20.000 litri. La mancata valutazione preventiva sull’idoneità del locale alla conservazione di alimenti e bevande ha fatto scattare l’immediato sequestro amministrativo della merce.

La violazione è stata contestata al legale rappresentante della società proprietaria dell’esercizio. Nonostante il sequestro, la custodia delle migliaia di bottiglie è stata temporaneamente affidata allo stesso punto vendita, in attesa che l’Autorità Sanitaria riceva la documentazione dai Carabinieri per le valutazioni di merito e l’eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni o provvedimenti restrittivi.

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