Notte di fuoco a Cagliari, quattro auto incendiate: non si esclude la matrice dolosa

Raffica di incendi auto a Cagliari e Assemini. Distrutte quattro vetture in poche ore. Carabinieri e Vigili del Fuoco sospettano la natura dolosa dei roghi

È stata una notte di altissima tensione per le forze dell’ordine e i soccorritori nel Cagliaritano, segnata da una preoccupante sequenza di roghi che hanno carbonizzato quattro veicoli in diverse zone della città e dell’hinterland. Il coordinamento tra le pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri e le squadre dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per evitare che le fiamme si propagassero agli edifici vicini, ma il bilancio dei danni resta pesante.

La catena di eventi è iniziata nel centro abitato di Assemini, dove i militari della locale Stazione sono intervenuti per il rogo di un’Alfa Romeo. Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, il veicolo è stato pesantemente danneggiato e, al termine delle operazioni di bonifica, gli inquirenti hanno dichiarato che la matrice dolosa dell’episodio non può essere esclusa.

Mentre i militari operavano ad Assemini, l’emergenza si è spostata nel cuore del capoluogo:

Quartiere San Bartolomeo: I Carabinieri della stazione locale sono accorsi per l’incendio di una Toyota Aygo. In questo specifico caso, i primi rilievi tecnici condotti sul posto suggerirebbero una possibile origine dolosa dell’innesco.

Quartiere Pirri: L’episodio più critico ha coinvolto via del tutto simultanea due vetture parcheggiate in strada, una Mini Cooper e una Lancia Y. Anche per questo doppio rogo, i Vigili del Fuoco hanno ravvisato elementi che portano a sospettare l’intenzionalità del gesto.

Tutti i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza e l’area circostante è stata bonificata. I Carabinieri hanno avviato accertamenti meticolosi, acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zone interessate per identificare eventuali sospetti.

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