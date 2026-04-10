Guspini, incidente sulla Ss126: coinvolto un veicolo dell’Arma dei Carabinieri

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato intorno alle 05:30 di questa mattina lungo la Strada Statale 126, nel territorio di Guspini. Protagonista, suo malgrado, una pattuglia dei Carabinieri di San Gavino Monreale, impegnata in un’operazione di assistenza a un carroattrezzi per il recupero di un’auto rubata poche ore prima a Terralba.

Nonostante le misure di sicurezza adottate per segnalare l’intervento, un veicolo in transito è piombato sul luogo delle operazioni, colpendo prima il cavo di trazione del carroattrezzi e schiantandosi poi contro l’auto di servizio dell’Arma. I militari, che fortunatamente si trovavano all’esterno dell’abitacolo, sono riusciti a schivare l’impatto diretto per un soffio, pur rimanendo coinvolti nella dinamica dell’urto.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato del 118. Il conducente dell’auto sopraggiunta è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, mentre anche i militari e l’autista del mezzo di soccorso hanno dovuto ricorrere a cure mediche per lo shock e lievi contusioni. Per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica, sono intervenuti i Carabinieri di Samassi (per la viabilità) e i colleghi di Arbus per i rilievi tecnici.

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