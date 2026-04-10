Sassari, incendio in una concessionaria di auto usate: 10 veicoli distrutti

Un vasto incendio, scoppiato nel cuore della notte tra il 9 e il 10 aprile 2026, ha devastato il cortile della concessionaria di auto usate “Auto Shop” in viale Porto Torres, a Sassari. Il bilancio è pesante: dieci autovetture sono state completamente distrutte dalle fiamme, che si sono propagate rapidamente tra i veicoli parcheggiati nel piazzale.

L’allarme è scattato intorno alle 3:30. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sassari, che hanno dovuto operare per oltre due ore per domare il rogo e impedire che il calore compromettesse le strutture adiacenti o altri mezzi in esposizione. La violenza delle fiamme e la densa colonna di fumo nero hanno reso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area particolarmente complesse.

I Carabinieri della Compagnia di Sassari sono giunti immediatamente sul luogo del sinistro per avviare le indagini. Sebbene siano in corso accertamenti tecnici più approfonditi, i primi riscontri suggeriscono una probabile origine dolosa. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e della stessa concessionaria per individuare eventuali movimenti sospetti nei momenti precedenti l’innesco.

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