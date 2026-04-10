Sorso, vandalismo contro tre ambulanze: pneumatici squarciati e vetri rotti

Un attacco vile e inspiegabile ha colpito nella notte la comunità di Sorso, prendendo di mira la sede dell’associazione Sorso Emergenza. Ignoti si sono introdotti nell’area della struttura, di proprietà comunale, danneggiando pesantemente la flotta di veicoli destinata al soccorso e all’assistenza sociale.

Il bilancio dell’atto vandalico è pesante: tre ambulanze e un mezzo per il trasporto disabili sono stati messi fuori uso. Gli autori del gesto hanno agito con freddezza, tagliando gli pneumatici dei veicoli e mandando in frantumi i cristalli, rendendo i mezzi inutilizzabili per le emergenze immediate. L’entità del danno è stata scoperta solo nelle prime ore del mattino, quando i volontari si sono preparati per l’inizio dei turni di servizio.

I Carabinieri della Stazione di Sorso, appartenenti alla Compagnia di Porto Torres, hanno immediatamente avviato le indagini. L’area è stata posta sotto controllo e i militari stanno procedendo all’acquisizione dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della struttura. L’analisi delle immagini sarà cruciale per ricostruire l’esatto arco temporale dell’incursione e dare un volto ai responsabili di quello che viene considerato un attentato alla sicurezza e alla salute di tutto il territorio.

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