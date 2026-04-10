Cagliari, brutta caduta a Calamosca: turista americana ferita

Intervento di soccorso questa mattina a Cagliari, dove una turista americana è rimasta ferita durante un’escursione lungo il percorso tra Calamosca e la Sella del Diavolo, una delle aree panoramiche più frequentate del capoluogo.

La donna si era avventurata lungo un sentiero escursionistico quando, a seguito di una caduta, ha riportato un trauma a una gamba che le ha impedito di proseguire autonomamente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, con due squadre operative, tra cui gli specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), affiancati dal personale sanitario del 118.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate a causa della conformazione del terreno. La turista è stata raggiunta, stabilizzata e messa in sicurezza, per poi essere affidata alle cure dei sanitari. Fortunatamente, nonostante la caduta, le sue condizioni non sarebbero gravi.

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