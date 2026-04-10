Cagliari-Cremonese, Pisacane: “Panchina a rischio? Lo è dall’inizio”

Vigilia carica di tensione per il Cagliari, atteso dalla sfida contro la Cremonese nella 32ª giornata di Serie A. In conferenza stampa, il tecnico Fabio Pisacane ha analizzato il momento della squadra, tra risultati negativi e la necessità di invertire la rotta.

Ritiro. Sul ritiro e sul periodo difficile, l’allenatore ha sottolineato l’importanza della compattezza del gruppo: “Il ritiro è stato importante. Dopo 8 partite senza vittorie c’era bisogno di passare più tempo assieme e ricompattarci”.

Infermeria. Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria, Pisacane ha fatto il punto sugli indisponibili e sui recuperi: “Pavoletti, Idrissi e Felici saranno fuori, mentre Belotti e Borrelli sono ormai recuperati. Per il resto tutti a disposizione”.

Finale. Una rosa quasi completa dunque per affrontare quella che lo stesso tecnico definisce una gara decisiva. “Sarà una finalissima, una partita in cui ognuno di noi deve avere spirito di rivalsa. Mi auguro di portare a casa i tre punti”.

Cremonese. Sull’avversario, guidato da Marco Giampaolo, Pisacane ha evidenziato le insidie della sfida: “Giampaolo non ha bisogno di presentazioni, in queste settimane ha potuto lavorare e trasmettere i suoi concetti. Sarà una partita insidiosa”.

A rischio. Inevitabile anche un passaggio sulla propria posizione, legata ai risultati. “La mia panchina dipende dai risultati, ed è così dalla prima giornata. Conosco i rischi del mestiere, non eravamo fenomeni prima e non siamo dei brocchi ora. Dobbiamo essere bravi a tirarci fuori da questa situazione. Sono convinto di portare a termine il mio compito”.

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