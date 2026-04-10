Cagliari-Cremonese, i convocati rossoblù: torna Dossena, out Pavoletti

Cagliari-Cremonese all’Unipol Domus: sfida decisiva per la salvezza. Pisacane cerca punti fondamentali per salvare squadra e panchina

Una delle partite più importanti della stagione per Cagliari e Cremonese. Sabato 11 aprile, alle ore 15, andrà in scena all’Unipol Domus uno scontro diretto per la salvezza che potrebbe indirizzare il futuro delle due squadre in Serie A. Le due formazioni si giocano molto più dei canonici tre punti.

Per il Cagliari, una vittoria significherebbe allungare il margine sulla zona retrocessione e avvicinarsi al traguardo in maniera netta. Al contrario, un passo falso consentirebbe alla Cremonese di agganciare i rossoblù a 30 punti, rendendo ancora più incerta la corsa alla permanenza nella massima serie. Per il tecnico Fabio Pisacane, la gara rappresenta un vero banco di prova, anche per il suo futuro in panchina.

Sul fronte convocazioni, arrivano segnali incoraggianti. Torna a disposizione Dossena dopo la squalifica, mentre Belotti e Borrelli sono stati recuperati e potranno offrire soluzioni in più in attacco. Confermata anche la presenza del giovane Mendy dall’Under 20. Assente Pavoletti, fermo per infortunio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it