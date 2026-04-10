Province Sud Sardegna Teulada, incidente in bici: giovane donna trasportata in elisoccorso

Teulada, incidente in bici: giovane donna trasportata in elisoccorso

Incidente in bici a Teulada, giovane donna straniera ferita: trasportata in elisoccorso al Brotzu in codice rosso

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Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Areus

Grave incidente lungo la strada provinciale 71, a Teulada, dove una giovane donna straniera è rimasta ferita dopo una caduta in bicicletta.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi valutando la gravità delle condizioni. Considerata la situazione, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

La donna è stata trasportata in codice rosso, avendo riportato, secondo le prime informazioni, diversi traumi al volto in seguito all’impatto. Restano da chiarire le cause della caduta.

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