Teulada, incidente in bici: giovane donna trasportata in elisoccorso

Grave incidente lungo la strada provinciale 71, a Teulada, dove una giovane donna straniera è rimasta ferita dopo una caduta in bicicletta.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi valutando la gravità delle condizioni. Considerata la situazione, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

La donna è stata trasportata in codice rosso, avendo riportato, secondo le prime informazioni, diversi traumi al volto in seguito all’impatto. Restano da chiarire le cause della caduta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it