Capoterra, incendio su un autocarro: evitato il peggio dai soccorsi

Intervento tempestivo dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Capoterra, dove si è sviluppato un incendio in una zona periferica del territorio comunale.

Le fiamme hanno interessato un motocompressore posizionato su un autocarro in sosta, facendo scattare immediatamente l’allarme alla sala operativa del Comando di Cagliari. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento portuale cittadino, supportata da un’autobotte della centrale.

Una volta giunti nell’area, i soccorritori hanno delimitato la zona, domato il rogo e messo in sicurezza l’intero perimetro, evitando conseguenze più gravi. Determinante la rapidità dell’intervento, che ha impedito alle fiamme di propagarsi all’autocarro: il mezzo, infatti, non ha riportato danni rilevanti.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio, al momento ancora da definire.

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