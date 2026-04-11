Cagliari-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in Tv

32a giornata del campionato di Serie A, delicatissima sfida in chiave salvezza alla Unipol Domus, ore 15:00: in campo scendono il Cagliari di mister Fabio Pisacane e la Cremonese di Marco Giampaolo. Il match sarà diretto dal sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1.
I rossoblù ritrovano Dossena nell’elenco dei convocati per il big match salvezza, ma resterà ancora ai box il capitano Leonardo Pavoletti che non ha smaltito i problemi fisici. Crocevia importantissimo per entrambe le squadre che tanto dirà sulla loro permanenza nel massimo campionato italiano.
La gara della Unipol Domus sarà trasmessa sulla piattaforma streaming di Dazn.
Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Borrelli.
Probabile formazione Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke.
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