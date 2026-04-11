Aeroporto di Cagliari, 22 sequestri di prodotti contraffatti nel 2026

Il primo trimestre del 2026 si chiude con un bilancio significativo per l’attività di contrasto alla contraffazione presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari della Guardia di Finanza hanno portato a termine 22 operazioni di sequestro, intercettando merci illegali dirette verso il mercato locale.

In 20 occasioni, i controlli sui bagagli e sulle spedizioni hanno portato al blocco di capi di abbigliamento, calzature sportive, orologi e articoli di pelletteria. Tutti i prodotti riportavano marchi internazionali e dell’Unione Europea riprodotti illecitamente, con l’intento di ingannare il consumatore finale sulla qualità e l’origine degli oggetti.

L’attività investigativa ha permesso di distinguere due diversi livelli di gravità:

Sequestri Amministrativi: Riguardano la maggior parte degli interventi, focalizzati sul possesso di merci contraffatte. In questo ambito sono state elevate sanzioni per un totale di 12.000 euro.

Sequestri Penali: Due operazioni sono sfociate in procedimenti penali per i reati di introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi o falsa indicazione di provenienza.

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