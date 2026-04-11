Ghilarza, cavallo scappa sulla Sp 15 e si scontra con un’auto: deceduto l’animale

Un grave scontro tra un’autovettura e un cavallo si è verificato ieri lungo la Strada Provinciale 15, in località Pardu, nel territorio comunale di Ghilarza. L’incidente, avvenuto alla periferia del paese nei pressi di Su Cantaru, ha causato la morte dell’animale e ingenti danni al veicolo coinvolto.

Secondo i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, il cavallo, che si trovava regolarmente al pascolo in un terreno adiacente, sarebbe riuscito a scavalcare il muro di recinzione. Una volta libero, l’animale si è diretto verso la via del Mandrolisai proprio mentre sopraggiungeva un’auto. L’impatto è stato violentissimo: il conducente del mezzo è uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo, nonostante la parte anteriore della vettura sia andata quasi completamente distrutta.

Le condizioni del cavallo sono apparse disperate fin dai primi istanti. Sul posto è intervenuto il servizio veterinario della ASL di Oristano. Dopo un’attenta valutazione clinica che ha confermato ferite incompatibili con la vita e l’impossibilità dell’animale di reggersi sugli arti, i medici ne hanno disposto l’abbattimento per evitare ulteriori sofferenze.

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