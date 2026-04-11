Paura a Quartu, brutto scontro tra autobus e auto: ci sono alcuni feriti

Grave scontro a Quartu Sant'Elena tra un bus di linea e un'auto in via dell'Autonomia. Diversi feriti in ospedale. Intervento di 118 e Vigili del Fuoco

Paura a Quartu, brutto scontro tra autobus e auto: ci sono alcuni...

Una notte di grande apprensione a Quartu Sant’Elena per un gravissimo incidente stradale avvenuto in via dell’Autonomia Regionale Sarda. Per cause che i rilievi dovranno stabilire, un autobus di linea e un’autovettura si sono scontrati frontalmente con estrema violenza. L’impatto ha devastato la parte anteriore dell’auto e causato danni significativi al muso del mezzo pubblico.

La macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente:

Soccorso Sanitario: Numerose ambulanze del 118 sono confluite sul posto per assistere i passeggeri della corriera, comprensibilmente sotto shock, e le persone a bordo dell’auto.

Feriti: Il primo bilancio parla di diversi feriti trasportati d’urgenza negli ospedali di Cagliari. Le loro condizioni sono attualmente sotto stretta osservazione medica.

Messa in sicurezza: Le squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari hanno operato a lungo per estrarre eventuali occupanti dalle lamiere e per bonificare la sede stradale dai liquidi infiammabili e dai detriti dispersi.

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