Guerra Medio Oriente, lockdown energetico ipotesi non remota: ecco di cosa si tratta

Il termine “lockdown energetico” evoca scenari che speravamo di aver lasciato ai libri di storia o alle emergenze pandemiche, ma la sua comparsa nel dibattito pubblico riflette una fragilità strutturale del sistema approvvigionamento europeo. Sebbene il commissario Dan Jørgensen parli di “preparazione tempestiva” in un’ottica di prudenza, è fondamentale capire cosa significhi tecnicamente passare da un mercato libero a un sistema di razionamento.

In Italia, e dunque anche in Sardegna, ha iniziato a circolare questa ipotesi che, per quanto al momento non sia ancora contemplata, sembra non essere poi così remota. Ecco, nello specifico, di cosa si tratta.

Riduzione dei Consumi Domestici

È il primo livello di difesa. Si agisce sulla “domanda diffusa”:

Contenimento termico: Limitazione obbligatoria delle temperature negli edifici (es. non oltre i 18°C in inverno).

Fasce orarie: Incentivi o obblighi a spostare i consumi elettrici (lavatrici, forni) nelle ore notturne per appiattire i picchi diurni che mettono a rischio la rete.

Illuminazione: Spegnimento anticipato delle insegne commerciali e riduzione dell’illuminazione pubblica.

Lo Stop Industriale Selettivo

Qui la sfida diventa politica ed economica. In caso di crisi, le autorità devono decidere quali motori del Paese mantenere accesi:

Industrie Energivore: Acciaierie, cementifici e cartiere sono le prime a subire rallentamenti poiché consumano volumi enormi di gas ed elettricità.

Filiere Strategiche: Settore alimentare, farmaceutico e sanitario vengono protetti per garantire i beni di prima necessità.

Limitazioni alla Mobilità

In uno scenario di carenza di carburanti, si potrebbero rivedere misure come:

Ritorno allo smart working forzato per ridurre gli spostamenti.

Domeniche a piedi o limiti di velocità ridotti per ottimizzare il consumo di carburante per chilometro.

Coinvolgimento della Sardegna

L’Isola potrebbe essere coinvolta, oltre che sulle limitazioni della mobilità e del consumo dell’energia domestica, per quanto concerne le industrie chimiche e metallurgiche presenti sul territorio sardo. Le imprese sarde, già prima dello scoppio del conflitto in Medio Oriente tra Stati Uniti, Iran e Israele, pagavano bollette del 30%, circa, più care che nel resto dell’Italia a causa dell’assenza del gas metano. A seguito del conflitto, con l’aumento dei costi energetici, le spese hanno gravato con maggiore insistenza.

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