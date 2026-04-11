L'anticiclone subtropicale cede il posto a un vortice ciclonico nordafricano. Da lunedì previsto maltempo sulla Sardegna con piogge, temporali e forte vento

Meteo Sardegna, stop alla primavera: da lunedì tornano piogge e vento

L’attuale scenario meteorologico caratterizzato dall’anticiclone subtropicale, che ha garantito giornate di stabilità atmosferica, sta per subire un mutamento radicale. Dopo una lieve “défaillance” manifestatasi durante il fine settimana, la struttura di alta pressione si appresta ad abbandonare definitivamente l’area mediterranea sotto la spinta di una configurazione ciclonica in risalita dalle latitudini nordafricane.

Le proiezioni sinottiche evidenziano la formazione di un vortice tra il Marocco e la Tunisia, la cui evoluzione verso l’Italia sarà determinata dall’approfondimento di una saccatura atlantica posizionata sull’Europa centro-occidentale. Tale sistema depressionario fungerà da traino per il minimo di bassa pressione, convogliando verso la penisola correnti instabili capaci di innescare rovesci di pioggia, fenomeni temporaleschi e un sensibile calo dei valori termici, il tutto accompagnato da un deciso rinforzo della ventilazione.

Il fulcro del peggioramento è atteso per la giornata di lunedì, momento in cui il nucleo del vortice si posizionerà esattamente sopra la Sardegna. Non si tratterà tuttavia di un passaggio rapido, poiché la struttura di bassa pressione rimarrà attiva in prossimità del territorio italiano almeno fino alla giornata di mercoledì. Questa persistenza rinnoverà condizioni di marcata instabilità su diverse regioni, modificando sensibilmente il volto di questa metà di aprile.

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