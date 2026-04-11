Olbia, sbarca con mezzo chilo di hashish: 22enne romano finisce in manette

Le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti presso lo scalo marittimo di Olbia hanno portato a un nuovo importante risultato. Un giovane di 22 anni, residente nella provincia di Roma, è stato tratto in arresto dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia dopo essere stato trovato in possesso di una considerevole quantità di hascisc.

L’operazione si è svolta durante le consuete procedure di sbarco dei passeggeri e dei veicoli dalla motonave proveniente da Civitavecchia. L’attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata dal conducente di un’utilitaria, il cui palese stato di agitazione e le risposte poco convincenti fornite circa i motivi della sua trasferta in Sardegna hanno spinto i finanzieri ad approfondire l’ispezione sul mezzo.

Il supporto tecnico delle unità cinofile è risultato, ancora una volta, determinante per l’esito del controllo. Il cane antidroga Dante ha segnalato con insistenza la presenza di sostanze illecite all’interno dell’abitacolo, orientando i militari verso un vano tecnico del veicolo. Al suo interno sono stati rinvenuti cinque panetti di hascisc, per un peso totale di circa 500 grammi. Secondo le stime delle autorità, la droga sequestrata avrebbe generato profitti superiori ai 5.000 euro se immessa nelle piazze di spaccio locali.

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