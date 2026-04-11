Torregrande, si denuda e insegue una donna nella pineta: maniaco ricercato

Una donna che faceva sport è stata inseguita da un uomo denudato nella pineta di Torre Grande. Intervento immediato della polizia e ricerche estese fino a Cabras

Il clima di serenità che solitamente caratterizza la zona costiera è stato bruscamente interrotto durante la serata di ieri a causa di un grave episodio di molestie. Una donna, intenta a praticare attività sportiva nella pineta di Torre Grande, si è trovata improvvisamente al centro di un inseguimento dai contorni inquietanti. Secondo le ricostruzioni iniziali, il molestatore sarebbe apparso dinanzi alla vittima decidendo di denudarsi improvvisamente per poi iniziare a tallonarla con insistenza.

La prontezza di riflessi della podista è stata fondamentale per evitare conseguenze peggiori. Nonostante lo shock del momento, la donna è riuscita a guadagnare una distanza di sicurezza e a contattare tempestivamente le autorità, permettendo un rapido dispiegamento di pattuglie sul territorio. La Polizia di Stato, giunta sul luogo dell’accaduto, ha immediatamente raccolto i dettagli necessari per identificare il soggetto. In base alle prime indicazioni fornite dalla vittima agli inquirenti, l’aggressore sarebbe un individuo di origini straniere.

L’attività di monitoraggio e pattugliamento non si è limitata al solo perimetro dell’area boschiva. Gli agenti hanno infatti esteso il raggio d’azione delle ricerche, effettuando verifiche approfondite sia all’interno della borgata marina di Torre Grande sia nelle zone limitrofe del centro lagunare di Cabras. Al momento, le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle indagini, mentre la sorveglianza nella zona è stata intensificata per garantire nuovamente la sicurezza dei frequentatori della pineta.

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