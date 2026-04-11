Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali

Sfida decisiva per la stagione del Cagliari, che alle 15 affronta la Cremonese in un match dal peso specifico altissimo nella corsa salvezza. Alla Unipol Domus i rossoblù sono chiamati a una prova senza appello dopo una serie negativa che ha complicato la classifica.

La squadra guidata da Fabio Pisacane arriva all’appuntamento reduce da 4 sconfitte consecutive e con la necessità di invertire immediatamente la rotta. Di fronte ci sarà la Cremonese allenata dall’ex Marco Giampaolo, pronta ad approfittare di ogni passo falso.

Le scelte

Pisacane propone il 4-3-2-1, con una squadra equilibrata ma chiamata a trovare maggiore incisività sotto porta. In attacco spazio a Esposito e Folorunsho a sostegno di Borrelli, affiancati ai lati da Palestra e Obert. In mediana guida Gaetano, affiancato da Deiola e Mazzitelli. Davanti a Caprile, invece, agiranno Mina e Rodriguez.

Nella Cremonese pesa l’assenza di Vardy: al suo posto Okereke accanto a Bonazzoli. In mezzo al campo l’ex rossoblù Grassi con Bondo, mentre dietro è presente un altro ex: Sebastiano Luperto.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Mina, Rodriguez, Palestra, Obert; Gaetano, Deiola, Mazzitelli; Esposito, Folorunsho; Borrelli.

All. Pisacane

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli.

All. Giampaolo

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