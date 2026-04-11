Cagliari-Cremonese 1-0, vittoria pesantissima: salvezza a un passo

Non si può ancora cantare vittoria, ma certo che il passo verso l’obiettivo salvezza è enorme. Il Cagliari batte la Cremonese 1-0 ed esce dall’Unipol Domus con i 3 punti più pesanti della stagione.

La squadra sarda parte bene e subito si rende pericolosa con una conclusione di Palestra parata da Audero. Poi però la partita prende i ritmi del sabato pomeriggio di primavera e le squadre si stabilizzano, con i rossoblù a gestire e i grigiorossi alle ripartenze veloci. Al 20′ la Cremonese bussa da Caprile con un colpo di testa di Okereke disinnescato dal portiere dei sardi. Alla mezz’ora primo problema in casa Cagliari: si fa male Mazzitelli che chiede il cambio, entra Adopo. La prima frazione di gioco prosegue senza sussulti, poi tra sbadigli e fischi si va all’intervallo.

La ripresa si avvia come si era concluso il primo tempo, ma il primo brivido è di marca lombarda con Bonazzoli, che da ottima posizione calcia fuori di sinistro. Al 60′ arrivano i cambi in attacco per Pisacane: escono Folorunsho e Borrelli in ombra, entrano a sorpresa Mendy e Zé Pedro. E il cambio produce subito effetti, perché poco dopo Mendy fa sponda per Zé Pedro, che scodella in area e trova Esposito: colpo di testa vincente e vantaggio Cagliari al 63′.

Giampaolo cerca le contromosse con una girandola di cambi, ma è ancora il Cagliari a premere e al 75′ va vicinissimo al raddoppio con un colpo di testa di Deiola parato da Audero. Il finale è tesissimo e Pisacane inserisce Dossena per Rodriguez, ma anche il rientrante Belotti, applauditissimo, per il migliore in campo Esposito. L’assalto della Cremonese è totale, ma il Cagliari resiste e al triplice fischio può esultare: la salvezza non è mai stata così vicina.

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