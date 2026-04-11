Cagliari-Cremonese 1-0, le pagelle: Esposito factotum, Pisacane coraggioso

Il Cagliari batte 1-0 la Cremonese e si avvicina tantissimo alla salvezza. La squadra di Pisacane gioca una gara attenta e colpisce in una delle poche vere occasioni create. Decide Esposito, ma fondamentali i cambi del tecnico. Le pagelle:

Caprile 6: Attento in diverse occasioni, mai impegnato in maniera complessa ma bravo a trasmettere sicurezza ai compagni.

Mina 7: Non ce n’è per nessuno, che sia Bonazzoli, Okereke o Djuric. Se li mangia tutti con esperienza e prestanza fisica.

Rodriguez 6,5: Si rivede il difensore deciso e ordinato che aveva conquistato tutti nelle sue prime uscite. Dopo mesi altalenanti sfodera una prova degna di nota. (88′ Dossena sv)

Obert 6: Garantisce grande equilibrio tra le due fasi, senza rinunciare a buoni spunti offensivi.

Palestra 6,5: Sempre tanto ricercato dai compagni. La sua proposta offensiva è continua e porta via tante energie ai difensori lombardi.

Gaetano 6: Molto lavoro oscuro, nessuna giocata che ruba l’occhio, ma garantisce ordine e disciplina in mediana.

Deiola 6,5: Lotta tanto a centrocampo e si fa notare per i suoi inserimenti, andando anche vicino al gol.

Mazzitelli 5,5: La sua gara dura mezz’ora, senza arte né parte. (30′ Adopo 6: Buona gara, anche perché i ritmi bassi agevolano un giocatore di gamba come lui).

Folorunsho 5,5: Partita anonima. Qualche buon inserimento, ma poca incisività. (60′ Zé Pedro 7: Il suo ingresso ha spiazzato, poteva sembrare una mossa “difensivista”. Invece si avventura subito sulla trequarti e serve l’assist dell’1-0).

Esposito 7,5: Il faro del Cagliari è lui e quando alla qualità da trequartista aggiunge anche l’efficacia del centravanti diventa inarrestabile. (88′ Belotti sv).

Borrelli 5: Primo tempo colmo di errori. Spesso male nel controllare e proteggere palla. (60′ Mendy 6,5: Tecnicamente non bello da vedere, ma certamente efficace nell’azione del gol di Esposito).

Pisacane 8: Difficile che non gli siano arrivate imprecazioni dalla tribuna quando ha cambiato due giocatori offensivi per un difensore e un Primavera. Eppure l’ha vinta così. Fortunato? Anche, ma certe letture le devi avere sulla pelle e lui dimostra grande capacità nel capire le situazioni. In generale il Cagliari non gioca una gara da urlo, anzi, ma qui conta solo il risultato e lui lo porta a casa con una sua mossa.

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