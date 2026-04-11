Fenicotteri rosa, tempo di nidificazione: lo spettacolo negli stagni di Cagliari

Con l’arrivo della primavera torna uno degli spettacoli naturali più affascinanti della Sardegna: la nidificazione dei fenicotteri rosa. Le zone umide attorno a Cagliari si animano nuovamente, attirando l’attenzione di esperti, appassionati e fotografi.

Protagonista assoluto è lo Stagno di Santa Gilla, dove ogni anno migliaia di esemplari scelgono di fermarsi per riprodursi, dando vita a un paesaggio unico fatto di riflessi e sfumature rosate. Un fenomeno che rappresenta un simbolo identitario del territorio e del delicato equilibrio del suo ecosistema.

A pochi chilometri di distanza, anche il Parco di Molentargius si conferma tra le mete privilegiate dai fenicotteri, che qui trovano condizioni ideali per la nidificazione. Ogni anno, infatti, decine di migliaia di questi eleganti uccelli popolano l’area, trasformandola in un vero santuario naturalistico.

A raccontare la bellezza di questo evento contribuiscono anche gli scatti del noto fotografo Dietrich Steinmetz, che ha immortalato momenti di vita quotidiana delle colonie a Santa Gilla.

Ancora una volta, gli stagni di Cagliari si confermano un luogo dove natura e biodiversità si incontrano, regalando immagini di rara bellezza.

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