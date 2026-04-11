Belotti torna in campo, l’emozione della moglie Giorgia: “196 giorni dopo”

Il ritorno alla vittoria del Cagliari contro la Cremonese ha coinciso con uno dei momenti più emozionanti della stagione: il rientro in campo di Andrea Belotti, accolto dagli applausi del pubblico della Unipol Domus dopo mesi difficili.

L’attaccante rossoblù è tornato a calcare il terreno di gioco all’88’, subentrando a Sebastiano Esposito, protagonista del gol che ha deciso la gara. Un ingresso breve ma carico di significato, arrivato dopo il lungo stop causato dalla rottura del legamento crociato avvenuta a settembre.

Il pubblico ha voluto salutare il rientro del “Gallo” con un caloroso tributo, riconoscendo il sacrificio e la determinazione che hanno accompagnato il suo percorso di recupero. Un momento reso ancora più speciale dalla presenza in tribuna della famiglia, che ha seguito con partecipazione il ritorno dell’attaccante.

La moglie Giorgia Duro ha condiviso sui social un messaggio intenso e carico di significato: “Vinca dunque la perseveranza perché, se la fatica è tanta, il premio non sará mediocre. Tutte le cose preziose son poste nel difficile” ha scritto citando Giordano Bruno.

Parole che raccontano il percorso affrontato dall’attaccante e la forza necessaria per superare un infortunio così importante. Il post si chiude con un pensiero che sintetizza mesi di attesa e sostegno: “196 giorni dopo, insieme, sempre”. Insieme alla moglie Giorgia, presenti allo stadio anche le due figlie della coppia sposata dal 2017.

Il rientro di Belotti rappresenta molto più di una semplice alternativa offensiva. Per il Cagliari significa ritrovare esperienza, leadership e una pedina fondamentale in vista del finale di stagione.

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