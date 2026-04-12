Torregrande, allarme molestie: altre segnalazioni sul maniaco della pineta

Cresce la preoccupazione a Torregrande, dove un episodio di molestie avvenuto nella pineta litoranea potrebbe non essere isolato. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse nuove segnalazioni che delineano un quadro più ampio e allarmante.

Secondo quanto ricostruito nella prima segnalazione, una donna è stata inseguita da un uomo che, improvvisamente, si sarebbe denudato. L’episodio si è verificato nei pressi dei sentieri oltre il pontile, in direzione della foce del fiume Tirso, mentre la vittima stava facendo jogging.

La donna si sarebbe trovata davanti uno sconosciuto con i pantaloni abbassati intento a compiere atti di autoerotismo. Nel tentativo di allontanarsi, avrebbe accelerato il passo, ma l’uomo l’avrebbe inseguita, costringendola alla fuga e provocandone anche la caduta. Nonostante lo spavento, è riuscita a mettersi in salvo e a chiedere aiuto.

Dopo l’episodio, gli agenti della Polizia sono intervenuti avviando immediatamente le ricerche nell’area della pineta e nelle zone limitrofe, comprese la borgata marina e il vicino centro abitato di Cabras.

Come riportato da LinkOristano, nelle ore successive alla sala operativa della Questura sono arrivate ulteriori segnalazioni: altre donne avrebbero riferito di essere state importunate da un uomo con caratteristiche simili, sempre nella stessa zona. Elementi che rafforzano l’ipotesi di comportamenti reiterati.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificare il responsabile, anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. L’obiettivo è raccogliere elementi utili a ricostruire con precisione i fatti e risalire all’autore delle molestie.

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