Quartu, Porcu lancia la sfida: “Centrodestra pronto a governare”

Il centrodestra serra i ranghi in vista delle prossime elezioni amministrative a Quartu Sant’Elena. A ribadirlo è il candidato sindaco Marco Porcu, intervenuto durante l’assemblea generale di Alleanza Sardegna, dove ha delineato la visione politica per il futuro della terza città dell’Isola.

“Il futuro della Sardegna inizia ora e deve necessariamente passare per Quartu. I cittadini quartesi sognano un cambiamento e noi dobbiamo dare gambe ai loro sogni” ha dichiarato l’ex assessore regionale dell’Ambiente. Per Porcu “è necessario rigenerare il centro storico e riallacciare un rapporto diretto con le periferie, senza creare cittadini di Serie A e Serie B. Tutti devono essere uniti con l’unico intento di portare Quartu Sant’Elena nel posto che merita non solo a livello regionale ma anche nazionale”.

Porcu ha sottolineato la compattezza della coalizione, evidenziando il valore dell’alleanza tra partiti nazionali, realtà regionali e liste civiche. “Le elezioni amministrative di Quartu rappresentano uno spartiacque per la coalizione di centrodestra” ha detto senza mezzi termini. “Siamo pronti a ripartire con la certezza di essere in grado di vincere e di governare portando avanti le nostre idee per dare nuova vita a una città come Quartu che da troppo tempo è stata lasciata in uno stato comatoso”.

Dunque uno snodo cruciale dopo le ultime delusioni tra le Regionali del 2024 e l’ultimo referendum. “C’è un progetto concreto, c’è la voglia di rilanciare un movimento politico che trova l’unità nelle sue diverse anime. La vittoria nelle elezioni amministrative della terza città della Sardegna è essenziale per dimostrare che noi siamo nuovamente pronti a governare questa terra”.

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